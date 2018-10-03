通勤就能賞鯨豚！東琉線翔信輪兩度直擊海豚

2018-10-03 22:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東的東港琉球航線，繼日前鯨魚出沒，今天聯營公司翔信輪及誠翔輪4小時內竟兩度巧遇海中嬌客「海豚」，翔信輪更是2度直擊，業者笑稱「海豚郊遊日」；鄉民聞訊則自豪表示：「通勤就能賞鯨」。

東琉航線昨天驚喜不斷，交通船翔信輪約中午從東港出發至小琉球，途中就遠遠目擊到約3、40隻海豚隨海浪不斷在海面起伏，不過因海豚方向為北往南，沒有多在船旁停留就錯身而過。

翔信輪直擊的船員表示，原本覺得錯身而過看不過癮很可惜，但下午驚喜馬上再臨，當翔信輪下午約三點左右從小琉球航返東港，途中竟也被約30隻左右的海豚「包圍」，帶頭的3、4隻海豚更不斷在船前追逐豚躍。

「海豚出來郊遊」該船員笑說，4小時內2度直擊海豚群令他喜出望外，直說「要買樂透了！」，而下午這批海豚簡直是驚喜，他趕緊拿出手機再次記錄難得一幕，海豚在船旁伴游的時間至少2分鐘。

9月時東琉線疑因颱風，致1尾抹香鯨迷途進入航線也被目擊，昨天這兩批海豚難道也是迷航？對此，成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平表示，早年墾丁海域曾是海豚棲地，海豚活動範圍大，據衛星定位，遠到南沙群島都是他們的活動範圍，小琉球則是正常的生活海域，據照片的長嘴體型壯及體色均勻，推測是瓶鼻海豚。

大批海豚出沒，鄉民則笑稱是「海豚戶外郊學」，而這幾年東琉線鯨豚直擊次數增加，主管觀光的鵬管處就曾歸因為當地人配合政府3浬內禁刺網讓漁源回復，大型漁類回流，陳姓鄉民就自豪的說，「通勤就能賞鯨」、「搭船好似拆禮物般驚喜」。

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