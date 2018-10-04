軍人退場機制出爐！ 提前退伍最高恐賠3千萬

根據國防部最新公布的軍人退場機制，軍醫、飛官若想提前退伍，最高可能得賠3千萬。（資料照）

2018-10-04 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今年6月通過修正《陸海空軍軍官士官服役條例》，軍士官服役滿1年後，若無意願繼續服務，可透過賠償申請提早退伍，國防部最新公布相關賠償草案，軍醫或飛官若想提前退伍，最高可能需賠償3千萬元。

國防部最新公布「陸海空軍軍官士官未服滿最少服役年限志願申請退伍賠償辦法」草案規定，自107年6月23日後入學的軍士官，若服役滿1年後無意願繼續服務，須透過賠償申請退伍，但其中賠償的項目包含學雜費、住宿費、伙食費、健保費等公費待遇，和期間所得職務津貼、訓練費用及醫保費等，總合計金額的「2倍」價錢才是最終賠償金額，其中軍醫、飛官因培育成本高，還得支付「15倍」的費用，最高賠償金額可達3千萬元。

國防部表示，由於軍醫所培育的訓練較其他兵科專業，因此賠償金額自然相對也高，不過實際的賠償數字，仍會依照當事人服役時間的長短為主，如最低服役年限10年但已服役5年，就只需賠償一半的金額，另針對中低收入戶，還可分每月為1期、最多分60期來付款。

針對國防部公布的最新草案，時代力量立委洪慈庸今天在臉書上提出質疑，認為投入國軍的年輕人，家中經濟並非優渥，往往是透過從軍來補貼家用，國防部雖明定中、低收入戶可分60期繳納，但實際上卻是比第1次草案預告的「70期」還少，且「志願申退者」還不包含於此，得一次繳完所有賠償金。洪慈庸表示，「國防部須於兩日內正式回應相關問題，還給基層弟兄一個公平合理的退場機制。」