他投訴縣長信箱廠商欠錢 卻先收到廠商警告信

2018-10-03 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕台南藝術大學有位研究生，日前透過屏東縣「縣長信箱」寄信陳情，投訴廠商拖欠款項遲不給付；不料縣府都還沒回覆，遭投訴的廠商就先寄警告信給他，文件包含縣府公文影本，內有陳情內容及投訴人個資，警告投訴者勿再造謠，否則提告誹謗；誇張的行為讓投訴的研究生不敢置信，質疑縣府有人洩密給廠商。

《聯合新聞網》報導，這位陳姓研究生先前以個人名義，承接今年嘉義燈會的廠商外包的設計工作，負責製作裝置藝術；但活動已於今年3月結束，但製作費尾款20多萬，卻遲遲未付，在溝通無效的情況下，最後走法律途徑討公道。

日前陳姓研究生發現屏東縣政府承辦的「2019台灣燈會」，得標廠商與拖欠他尾款的廠商是同一家，便向縣長信箱投訴這件事的來龍去脈，提醒縣府要「加強監督」得標廠商；結果縣府都還沒回應，廠商就先寄警告信來，警告他「內容非事實，敬請自重，莫再造謠，否則提告誹謗」，還附上縣府公文，諷刺的是公文下方還標註「要對陳情人身分資料『嚴加保密』」，質疑縣府有內鬼將陳情人個資外洩給廠商。

縣府城鄉處工商科長許文祈表示，「意見處理表」上確實有他親筆寫下，請同事處理的內容與簽名；相關文件與陳情人的電子信箱、電話與名字等個資怎麼外流到廠商手中，會深入調查；若真有單位人員洩密，將嚴懲不貸，會給陳情人一個交代。