「文學德國」賀國慶 宣告明年擔任台北國際書展主題國

德國在台協會舉辦統一紀念日晚會，外交部長吳釗燮（左）與新任德國駐台代表王子陶舉杯慶祝。（記者呂伊萱攝）

2018-10-03 22:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕德國在台協會今天舉辦國慶晚會，新任德國在台協會處長王子陶以「文學德國」為題舉辦晚會，為德國明年擔任台北國際書展主題國預告。王子陶說，希望藉由強調文學的優點、優美與重要性，搭起人與人之間、不同國家與文化之間，甚至跨時代的橋梁。

德國在台協會今天舉辦「德國統一紀念日慶祝晚會」，紀念1990年10月3日德國的再次統一，外交部長吳釗燮、次長謝武樵與多名駐台使節，共約400名國際嘉賓出席參與。晚會布置以書冊、書房的意象為妝點主軸，加上邀請「當代傳奇劇場」擔任開場嘉賓，演出改編自德國文豪歌德作品《浮士德》的十分鐘短劇，揭開晚會序幕，充滿文化氣氛。

今年8月才抵台履新的王子陶致詞時說，德國將擔任明年2月台北國際書展的主題國，晚會於是選定「文學德國」為主軸。王子陶說，在德國與台灣，閱讀一直是最受歡迎的休閒活動之一，去年德國有超過7萬冊書籍問世，其中超過1萬冊是外語翻譯書籍。同年在台灣則有超過4萬本書出版，也有四分之一是翻譯作品。

王子陶說，希望藉由強調文學的優點、優美與重要性，搭起人與人之間、不同國家與文化之間，甚至跨時代的橋梁。

王子陶上個職位是德國駐孟加拉大使。他過去曾任德國外交部外貿科主任、德國國防部策略與駐外維和隊的外交部特派資深政策顧問、德國駐澳洲公使、德國駐上海總領事館經濟組組長、德國駐日本大使館政務參贊等職務。