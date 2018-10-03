防空洞+起重機 基隆中正公園將打造2座創意電梯

基隆舊二分局前將興建橋式起重機造型電梯（記者盧賢秀翻攝）

2018-10-03 22:06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市郵輪觀光母港，國際郵輪客或船員常在街上趴趴走。基隆市政府規劃在信二路防空洞與舊二分局基地興建電梯，直上中正公園，其中舊二分局的電以基隆港橋式起重機為造型，山海相呼應，還設計有空中景觀廊道，市長林右昌說，將會是基隆新地標。

都市發展處長徐燕興說，山海城串聯和希望之丘山城通廊計畫，營建署已核定經費共7億元，市府正辦理細部設計，年底發包，明年初動工。

信二路防空洞與義二路舊二分局兩座電梯設計圖出爐，信二路防空洞採是透明的電梯，也有階梯，直通胡適種植的波蘿蜜樹前廣場；舊二分局前的電梯很特別，以港區貨櫃場橋式起重機為造型，直通中正公園的主普壇。

林右昌指出，舊二分局將拆除重建，作小型展覽館、旅客服務中心和文創基地；在電梯橫向步道將設置空中觀景步道，民眾可以在這裡佇足跳望基隆山城與海港之美，將是基隆新地標。

徐燕興說，這2座電梯之外，中正公園大佛禪院一直到役政公園，將整理步道與周邊環境，大佛是基隆中正公園或大船入港的指標，大佛前廣場將重新規劃整理。