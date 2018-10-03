高鐵南延再掀賠錢說 屏縣府：站尾包衰是宿命嗎？

屏東縣積極爭取高鐵南延。（記者羅欣貞翻攝）

2018-10-03 21:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高鐵南延屏東可行性評估期末報告出爐，但外界多數仍著眼於興建經費、能否回本等議題，屏東縣政府今天（3日）晚間透過新聞稿指出，高鐵南延攸關國土均衡發展、南北交通平權及台灣整體競爭力的發展，不應僅從現階段的交通運輸評估運量及成本效益來看，未來發展及產業開發帶來的效益和加乘效果，不該被忽略。

屏東縣政府指出，高鐵南延屏東議題最早源起於97年9月間，交通部建議行政院局部變更「高雄計畫」，讓高鐵從高雄左營往南延伸時可與台鐵共軌營運；行政院99年核定的「國土空間發展策略計畫」中，亦考量未來運輸網路發展建議考慮高鐵南延。

當時預估「高雄專案」將因此多花10億元，然台灣高鐵公司可節省約300億元，縣長潘孟安時任立法委員即大力爭取；惟後因計畫變更未能於高雄鐵路地下化工程預留軌道空間，使得與台鐵共軌方案不可行。對於外界將此操作為選舉議題，縣府也甚感遺憾。

縣府表示，屏東縣位居國境之南，交通建設不到位，對屏東發展已不公平，卻有學者質疑屏東為農業縣「會有日常高鐵的需求嗎？」，嚴重傷害屏東人的情感。再者，若以自償率、回本等問題否定南北交通平權，是否偏鄉的大眾運輸都不需建設呢？一再背負站尾包衰的宿命嗎？

縣府表示，屏東地形南北狹長，且是六都以外第二大縣，有83萬人口，交通一直是屏東人的痛。為改善交通問題，縣府積極規劃整體交通路網，除了爭取高鐵南延外，還有恆春觀光鐵道、台鐵屏潮計畫、高雄捷運延伸屏東等，同時新闢公車路線、推動DRTS、貼心巴士小黃公車等，就是希望能讓大眾運輸延伸至縣內各個角落，提供縣民鄉親更好的運輸服務。

縣府強調，高鐵南延彷彿打通台灣交通任督二脈，以高鐵為主動脈、區域捷運路網為支動脈，區內串聯嘉南平原、國際門戶及屏東平原，區外串聯首都生活圈、中台灣生活圈、花東生活圈及新南向基地。高鐵南延屏東不僅有交通平權意義，更是促進台灣產業升級的全國重大交通基礎建設，屏東縣政府願全力協助高鐵車站場站開發及用地取得相關作業，讓高鐵早日南延。