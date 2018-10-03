父母不聞不問 15歲混血少年打工維生 被5人活活打死

2018-10-03 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕桃園15歲林姓少年就讀國中時就常翹課打工養活自己，畢業後索性不升學開始工作；今年初他在桃園一家人力公司打工，卻時常遭到同住宿舍的同事20歲劉姓男子欺凌，4月時被劉姓男子酒後夥同3名未成年少年活活打死、棄屍街頭。

綜合媒體報導，台灣、印尼混血的林姓少年生母在他年幼時便離家出走，生父也對他不聞不問，自小就是由親友接濟長大；他在國中即將畢業前開始在外打工維生，國中畢業後便索性不升學，在朋友的介紹下到桃園一間人力仲介公司打工，並住在公司的宿舍。

但是他常被同住在宿舍的同事，20歲的劉姓男子欺負，看林姓少年無依無靠而時常霸凌他；在2018年4月某日晚上，劉姓男子與其他3位未成年少年一同喝酒，席間他們認為林姓少年多次竊取劉男的物品，結果眾人於晚間9點多，酒後返回宿舍質問林姓少年，林姓少年否認後遭到毆打，在被公司其他同事制止後，索性押到外面公園繼續凌虐。

直到晚間11點，這些惡煞因為聲響過大引起附近居民的注意，又強押林姓少年到距離2公里外的一間土地公廟繼續施暴，最後打到凌晨12點時才罷手；結果在凌晨1點時，劉男發現林姓少年已經沒有生命跡象，他竟還意圖湮滅證據，最後棄屍逃離現場，直到早上7點多才被民眾發現報警。

檢警調查後發現，林姓少年因顱內嚴重出血死亡，警方也循線在短時間找到這4名惡劣的嫌犯，最終桃園地檢署以傷害致死罪嫌將這4人起訴，其中2人遭羈押，2人送少年法庭審判；不過事後這間人力公司的鄭姓業者極力撇清關係，稱沒有非法仲介童工，也沒有僱用林姓少年去工地工作。