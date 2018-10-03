醫病》膝關節退化 截骨矯正保膝不再O型腿

佳里奇美醫院骨科主治醫師余宗興解釋高位脛骨截骨矯正保膝手術的原理，治療膝關節炎。（記者楊金城攝）

2018-10-03 21:01

〔記者楊金城／台南報導〕退化性膝關節炎除非病情嚴重，得採用全人工膝關節置換手術外，佳里奇美醫院採行高位脛骨截骨矯正手術，保住原有的膝蓋關節，1名46歲李姓患者經截骨矯正手術保膝後，將右膝關節拉回原先位置，左膝換成人工膝關節，患者治療後，不但解決膝關節疼痛，且因雙腳變直，感覺「人也長高了」，滿意術後效果。

退化性關節炎易發生於膝關節、髖關節、脊椎、手指及足部等富含軟骨構造的關節，其中以膝關節退化最為常見，患者會感到疼痛、關節僵硬、關節活動受限、關節變形及關節發炎腫大。

佳里奇美醫院骨科主治醫師余宗興說，退化性膝關節炎不只昰老年人常見的疾病，中、壯年人也可能因勞動等因素患病，造成關節退化、脫位、軟骨磨損，導致雙膝變形（如O型腿、X型腿）疼痛難以行走。

李姓患者前來求診，診查後因左膝內側軟骨磨損嚴重，須置換人工關節，右膝則以高位脛骨截骨矯正，保留膝關節，延長使用年限，也不必擔心人工膝關節術後感染、適應或蹲踞困難等問題。

余宗興說，高位脛骨截骨術在50年前就有了，目的在矯治病人膝關節在力學上的負重不平均，手術在小腿脛骨上方截開一段缺口，矯正膝內翻的角度，加上高強度的骨板固定，為膝關節負重減壓，研究證實，膝關節軟骨經壓力轉移後，甚至可以部份再生。成功的高位脛骨截骨術可以延長膝關節使用年限，10年的成功率可達7至9成。

余宗興說，部分病人的膝關節軟骨並非完全損壞，超過7成都是內側的關節磨損，或者膝內翻變形導致膝關節內側壓力過大。針對這類病人，除了傳統的階梯式治療，包括：藥物控制疼痛、復健、關節內藥物注射、關節鏡清創及人工膝關節置換等方式來改善疼痛。

余宗興說，年輕的膝關節炎病人可考慮截骨矯正保膝手術，延長膝關節使用年限，李男在術後隔天就可下床，六週後正常行走，不僅膝關節疼痛沒了，因腳變直，沒有O型腿，恢復正常身高，令患者打趣笑說：「長高5公分，更有自信了」。