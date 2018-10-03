布袋戲「戲海女神龍」！85歲江賜美 獲新北文化貢獻獎

有「戲海女神龍」之稱的布袋戲演師江賜美，演戲80載，獲得今年新北文化貢獻獎。（新北市文化局提供）

2018-10-03 20:56

〔記者葉冠妤／新北報導〕2018新北文化貢獻獎得獎者今天出爐！今年度獲獎人分別是高齡85歲的女性布袋戲演師江賜美、考古學家臧振華、當代傳奇劇場藝術總監吳興國及書法大家張炳煌，其中，有「戲海女神龍」之稱的江賜美，在布袋戲界闖盪70載，至今仍寶刀未老，每年登台演出一檔大戲，甚至還能遠赴美國、法國、加拿大等地巡迴演出、推廣台灣布袋戲，這次獲獎實至名歸。

今年85歲的江賜美，從16歲開始學習布袋戲，在布袋戲界是少數的女性演師，憑著努力跟天分，練就五音分明的口音，以及絕妙的掌中技藝，在以男性為主的布袋戲界闖出一片天下，創辦了「真快樂掌中劇團」，以豪情不遜於男子，又不失女子的細膩，在風格上自成一格。

江賜美的孫子、「真快樂掌中劇團」執行長柯世宏說，阿嬤雖然在60歲宣布退休，但身體健朗，65歲的時候再度復出，每年固定出演一檔戲，像這個週末就即將在新莊文化藝術中心獨挑大樑，復刻演出她30歲時演出的《劉施伊告三廳官》，除了重現經典劇目，也藉此彌補當年未留下的影像紀錄。

柯世宏說，江賜美這幾年仍會帶著劇團到世界各地推廣布袋戲文化，光這10年間，她就到美國東、西岸巡演了4次，對布袋戲的狂熱，就如同在台上操偶般，氣魄、體力與意志力，都不輸給任何人。

柯世宏轉述，江賜美得知獲得新北文化貢獻獎時，非常謙虛，只說作戲的人就跟各行各業的一樣，都是在為台灣打拚，而她只是幸運獲獎。