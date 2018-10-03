看曾文溪甜根子草 攝影家扮「老司機」報你知...

曾文溪山上、大內河段，甜根子草的花穗盛開，景致迷人。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-03 19:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕南市曾文溪畔叢生的甜根子草，花穗正盛放中，現場猶如鋪上白地毯，迷人的自然風情，讓行經的民眾駐足、拍照；台灣攝影學會常務理事張萬興實地勘查後，提供了遊賞小秘訣，他表示，愈往中、下游去，會發現開得更漂亮，尤其這是季節限定的美景，想探訪的民眾，動作要快。

張萬興表示，8月下旬因連續豪雨，曾文水庫洩洪，上游的楠西、玉井等地，河床曾遭淹沒，甜根子花就開得比較不理想，比起去年的盛景，差異相當明顯。

張萬興說，今年台灣沒有颱風直接侵襲，河川水位並未暴漲，曾文溪中、下游的甜根子，就開得很漂亮，一片銀白世界，值得走訪。

張萬興指出，山上與大內、麻豆與官田等地交界處的溪畔，還有安定的蘇厝，以及更下游的西港、七股，都可見到盛開的甜根子花，可至堤防邊遊賞，但要注意安全，尤其切勿在行經橋樑時逗留，避免發生危險。

台南歸仁區七甲五街花卉產銷班長黃毅斌則提到，甜根子屬於草本植物，生命力很強，乾、濕地都能存活，9月起開出白色花穗。

黃毅斌強調，甜根子若遭洪水淹過，因莖部受損，影響原有的生長，會冒出新的營養枝葉，但就變得不容易開花。