東門市場改建中繼方案 議員批北市府問卷強迫攤商接受

國、民兩黨台北市長參選人丁守中及姚文智接連批評過柯文哲4年放任東門市場破敗，藉此批評柯文哲都更政策不值得期待。（記者鍾泓良攝）

2018-10-03 19:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都更中心今天於東門市場附近設置「東門市場都市更新駐地工作站」，宣布要加速改建東門市場及周邊區域。然而國民黨議員郭昭巖指出，南門、東門2市場至今還是強烈反對「重疊安置」，市府卻急著先開駐地工作站，她更說，市場處9月針對東門市場攤商進行意願調查，結果問卷設計根本強迫攤商一定要接受中繼方案，否則就要「暫停營業」或「放棄使用」；更說若未繳回視為無條件同意，等同逼攤商簽「賣身契」。

東門市場位於金山南路1段、信義路口，面積約015公頃，使用長達92年。國、民兩黨台北市長參選人丁守中及姚文智接連批評過柯文哲4年放任東門市場破敗，藉此批評柯文哲都更政策不值得期待。記者今天詢問是否是因選舉考量才開設駐地工作站及釋出東門市場改建訊息，林欽榮回，東門市場改建進度都在掌控之中。

林欽榮說，目前規劃將東門市場攤商安置到華光社區特2基地，啟動東門市場的改建，完成東門新市場後，讓周邊可就地安置、加速更新。林說，因特2基地只跟中央借5年，因此市府協調採「南門3年、東門2年」安置作法，避免2個市場過度重疊。

但郭昭巖指，東門、南門市場至今都對於北市府要重疊安置強烈反對，擔心2個市場安置在一起會互相影響生計，但市府仍一意孤行。

郭昭巖更說，市場處上月針對東門市場攤商進行問卷調查，內容過於簡略，也沒提出需求規劃，其中更有問題直說，若不接受中繼地點，就要選「暫時停止營業」或「放棄繼續使用攤位」；更荒謬問卷還放入「逾期未繳回視為同意無條件配合市場處後續規劃決策，絕無異議。」看似民主，其實就是逼攤商同意，否則就要趕人。

南門市場自治會長王銓國說，把2個市場安置一起絕對是天方夜譚，未來還是會配合市府政策搬進去中繼市場，但堅決反對，南門離開中繼市場前東門進駐。東門市場自治會長潘愛玉則透過郭昭巖轉達，東門市場改建及周邊都更須尊重攤商，反對跟南門市場重疊安置。

市場處表示，今年初已與東門市場召開4次說明會，接下來也會針對攤商是否同意改建及重疊安置作問卷調查，假使攤商認為不用改建就整修，若無法同意重疊安置，那會再跟中央爭取可以延長幾年，之後將把所有攤商的意見都公開；至於是否會調整問卷內容，市場處說，市場改建的問卷都是制式，但會依照議員意見調整。