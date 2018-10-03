霧峰草地野餐音樂會 20日立院中辦登場

霧峰農會、國立台灣交響樂團等單位將在20日舉辦「霧峰草地野餐音樂會」，國台交今天在記者會中進行精彩的演奏。（記者陳建志攝）

2018-10-03 22:17

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰農會和國立台灣交響樂團等單位，去年首度在立法院中部辦公室的大草皮舉辦野餐音樂會獲得好評，今年再度邀請國台交與霧峰區國中小的音樂團隊，於20日再度舉辦「霧峰草地野餐音樂會」，現場還邀請農會家政班與霧峰各社區設計多樣在地美食，邀請大家當天一起來野餐、聽音樂。

霧峰區農會總幹事黃景建今天表示，國立台灣交響樂團是台灣首屈一指的管絃樂團，去年首次與樂團合作在立法院中辦原高爾夫球練習場的大草地舉辦野餐音樂會，獲得民眾好評，為了讓民眾再度欣賞優質的音樂演出，今年與國立台灣交響樂團、立法院中部辦公室和霧峰區公所再次攜手在20日下午舉辦「霧峰草地野餐音樂會」，希望未來持續舉辦，能成為台中，甚至是國際的音樂盛事。

黃景建表示，這次活動採免費入場，除了國台交演奏，也邀請霧峰區的學校樂團接力演出，並邀請農會家政班準備輕食，活動從當天下午1點半到6點，邀請大家帶著野餐墊、食物到場聽音樂、野餐。

市府農業局表示，今年霧峰草地野餐音樂會將展現霧峰在地民眾的熱情，並結合即將登場的花博，現場設置小小花博區，讓民眾享受國家級的音樂饗宴，還能在美麗的花瓣下拍照打卡；此外，現場還設置小朋友的有氧體驗區，讓好動的小朋友也能盡情活動，並有霧峰在地美食區，邀請大家一起來體驗充滿農村文藝氣息的假日休閒之旅。

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