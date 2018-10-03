宜蘭縣研擬細分會考績分級距 提出兩方案

宜蘭縣研擬修改免試入學國中會考項目的積分級距，增加會考公平性。（壯圍國中提供）

2018-10-03 19:12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣免試入學的會考單科成績積分級距只有分A、B、C三級，積分級距分類過於模糊，公平性不足，降地學生的學習意願，縣府研擬調整，在今天的12年國教免試入學推動小組會議提出兩個方案來討論，方案一為細分A及B的積分級距，方案二則為只細分B的積分級距，但小組會議並未順利定案，全案仍待研議。

宜蘭縣免試入學超額比序總積分為46分，其中，教育會考表現佔15分，現行國文、英文、數學、社會及自然各3分，每科分有A、B、C三級，A可得3分，B得2分，C得1分，等級以會考每科答對題數分類。

不過，由於每科積分級距分類模糊，不夠細膩，導致單科得到B的學生，佔所有學生的百分之80，難以比出高低，公平性不足，降低學生學習意願。

有鑑於此，教育處今天召開12年國教免試入學推動小組會議，提出細分AB兩積分級距，也就是A++可得3分、A+可得2.75分、A可得2.5分、B++得2.25分、B+得2分、B得1.75分及C得1分，以及僅細分B的積分級距，A及C級不動等2項改善方案討論，可惜未有結論。

教育處解釋，以106學年度會考國文科為例，答對41題可得A，20題以上可得B，20題以下得C，單科答對20題與答對40題的學生都屬於B級，積分都是兩分，相當不公平。

「縣府提出的草案都還未定案，還有可能改變！」教育處說，會議有討論到縣府提出的兩項方案，委員們也都充分表達看法，縣府蒐集這些意見全列入紀錄，將重新擬定合適的方案，預計11月初送教審會審議，如果通過，108學年度就能施行。