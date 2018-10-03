「高雄電玩音樂趴」週末登場 入場須知看這裡！

2018-10-03 20:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕「High!高雄電玩音樂趴」定於10月6、7日，在海洋文化及流行音樂中心3號小鯨魚登場﹔透過「翻轉高雄Go!Go!Go!」手遊APP累積積分換取門票，已於今日下午截止，高市新聞局同步公布音樂趴入場須知，並建議換得門票或現場候補觀眾可搭乘輕軌參加。

新聞局說明，High!高雄電玩音樂趴由持手遊QR Code或票券的觀眾，於活動當天17:30至18:30優先排隊入場，持手遊QR Code觀眾，請預先開啟「翻轉高雄Go!Go!Go!」手遊畫面，由驗票人員操作並掃描QR Code後，配戴手環入場；持票券觀眾請出示票券，由驗票人員收回後配戴手環入場。活動當天18:30後，QR Code及票券失去優先入場權利，請至現場補位區排隊。

新聞局指出，現場補位區每場次保留50個名額，給現場補位觀眾，補位前須下載「翻轉高雄Go!Go!Go!」手遊，憑手遊至少60枚（含60枚）以上雄幣領取補位號碼牌，補位號碼牌自18：00開始發放，18:30-18:50開放補位觀眾入場。

除領有號碼牌的50位補位觀眾，每場次補位名額，將依持票觀眾實際參加人數計算，一旦額滿將於現場立即告知。

連續兩天的「High!高雄電玩音樂趴」眾星雲集，10月6日邀請畢書盡、陳零九、女孩與機器人、藍色狂想Super Band、新古典室內樂團、闊樂集演出﹔10月7日有八三夭、荒山亮、亦帆及新古典室內樂團。新聞局還特別安排了驚喜的體感與AR互動，讓觀眾與藝人同樂，一起共度難忘週末！

新聞局提醒，這將是許多市民第一次在海洋文化及流行音樂中心度過週末，請多利用大眾運輸工具，搭乘輕軌至C10光榮碼頭站、或搭捷運至R6凱旋站再轉乘輕軌至C10光榮碼頭站，即可步行至會場。

入場須知可上高雄遊戲趴活動官網，翻轉高雄Go!Go!Go!手遊APP公告區或《高雄款》臉書查詢。