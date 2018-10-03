里長嫌軍演太吵遭酸爆 軍方：10天前就通知

空軍戰機低空飛行發出震耳巨響，引發部分民眾不滿。（徐肇松提供）

2018-10-03 18:37

〔記者許倬勛／桃園報導〕航空特戰指揮部601旅龍城營區最近演練頻繁，包括阿帕契、IDF、F16等戰機編隊飛行，戰機劃破天際發出轟隆巨響，造成營區附近居民困擾，三林里長楊仕鉦向軍方提出嚴正抗議，卻遭網友酸爆。軍方回應，早在訓練開始前10天就拜會龍潭區各民代及公所，包括鄰里長都有致電通知，也獲鄉親正面支持，應是溝通過程中有誤會，將深刻檢討。

楊仕鉦在街頭巷尾張貼公告，指出1日上午7點30分起，空軍戰機無預警從里上方低空掠過，起初以為是例行性的直升機升降，未料引擎聲浪震天價響，引起民眾恐慌，會向國軍提出嚴正抗議；楊仕鉦說，軍機飛過民宅密集區域應事前告知，並說明是特殊勤務，讓居民能有心理準備。

民眾將三林里告示貼上臉書社團「爆廢公社」，引來網友抨擊「這是演習，不是廟會」、「國軍不能演習，那你也不要選舉」、「軍民一家很難理解嗎」？

據了解，為因應明年實施的戰備訓練月，第三作戰區動員精銳部隊執行「地空聯合作戰演練」，航特部出動主力阿帕契攻擊直升機、黑鷹、戰搜直升機等；空軍出動IDF、F-16等戰機支援地面火力；陸軍則出動雲豹甲車等模擬城鎮戰攻擊。

軍方表示，訓練開始前10天即告知龍潭區各民代及區公所，也致電向鄰里長說明，期間因更改訓練時間，也另行致電通知，應是溝通不良產生誤會，造成資訊不對稱，往後會深刻檢討改善。

軍方表示，7日、9日上午8點20分至8點42分還有兩場操演，已派員向營區周邊里民說明清楚。

阿帕契戰鬥直升機編隊飛行。（資料照，記者許倬勛攝）