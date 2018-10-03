「唐三藏與豬八戒」現身苑裡 稻田彩繪好療癒

苑裡亮點稻田彩繪，賞景最晚至10月底。（記者蔡政珉攝）

2018-10-03 18:11

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮稻作面積全縣第一，素有「苗栗穀倉」之稱。苑裡鎮農會也研發稻田彩繪技術，成為苑裡觀光亮點，今年第二期稻作在「愛情果園」前稻田彩繪上「唐三藏與豬八戒」，隨著風吹搖擺，稻浪讓圖案更生動活潑。

苑裡鎮農會說，最佳賞景時間可持續到10月中旬稻子脫穗，脫穗後可能破壞彩繪圖樣顏色，但是民眾如果不介意，在11月開始收割即10月底前仍可觀賞，不過，賞景請依觀光動線進出。

苑裡鎮農會說，苑裡鎮鄰近火炎山，而火炎山是《西遊記》鐵扇公主與孫悟空、唐三藏故事發生地點，讓農會有了創作靈感，今年第一期稻作時彩繪孫悟空與鐵扇公主，將經典故事呈現在稻田上面。

二期稻改以唐三藏和豬八戒為主題，圖案栩栩如生，豬八戒更呈現慵懶躺姿，不少人看了都覺得可愛，也有人說「真的很療癒」。

苑裡鎮農會於每年一、二期稻作期間，會利用綠、黃、白、紫等4色水稻種出美麗圖案，吸引不少遊客參觀，早期以12生肖為主題，近年來圖形多樣化，曾彩繪石虎強調保育觀念；當地居民主要信仰的媽祖婆，農會更以Q版媽祖呈現，廣受好評。另外，耶誕老人、麋鹿，黃色小鴨等都曾入題，就連台北市長柯文哲也曾到訪。