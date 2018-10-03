颱風都沒來！曾文水庫從1.83％飆到93.7％ 靠的是...

目前曾文水庫蓄水率近94％，比去年多了3成以上。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-03 18:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今年颱風生成多，卻都與台灣擦身而過，靠著8月下旬兩波強降雨，讓原本陷入乾旱危機的曾文水庫大進補，有效蓄水量比去年同時間多了約1.6億立方米，水情相對樂觀，包含民生用水及一期作的灌溉等，都供應無虞。

目前曾文水庫水位標高近228.3公尺，蓄水率93.7％，連同烏山頭水庫，合計有效蓄水量超過5.3億立方米，而去年此時，曾文的蓄水率還不到62％，水情差距之大，可見一斑。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴說，曾文水庫6月時蓄水率一度低至1.83％，有效蓄水量剩不到940萬立方米，水情拉警報，後來開始連續降雨，紓解旱象。他說，8月下旬之後的兩波強降雨，蓄水率大回升，由於今年滿水位標高從原本的227米提升3米，增加容量，目前蓄水率雖然只有93.7％，卻比以往滿水位時，多蓄了約2200萬立方米。

至於供應民生用水為主的南化水庫，也是靠著連續降雨，加上甲仙攔河堰的越域引水，目前蓄水率達99.9％，接近滿庫。

鄒漢貴說，氣候變遷，明年有否春雨，甚至何時開始梅雨季，都是未知數，在11月底的汛期結束前，水庫仍以滿庫操作為原則，也希望民眾有水當思無水之苦，平常要節約用水。