死神眼前救回心肌梗塞患者 宜蘭119處置連醫師都稱讚

黃姓男子因心肌梗塞失去生命跡象，宜蘭縣羅東分隊救護人員持續搶救，讓黃男重獲新生，3人在車上處置連醫師都讚揚。（記者張議晨翻攝）

2018-10-03 17:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣51歲黃姓男子日前因急性心肌梗塞失去生命跡象，宜蘭縣消防局獲報後前往救援，雖到場時黃男無呼吸心跳，但救護人員不放棄，持續在救護車上搶救，到院後才由博愛醫院醫護團隊接手救治，過程宛如「在跟死神拔河」，搶救後黃男終於恢復呼吸心跳，昨轉入普通病房，院方今嘉許救護人員處置得宜，才讓黃男重獲新生。

黃姓男子9月23日下午5時許，突然失去生命意識倒地，宜蘭縣消防局獲報後，派遣羅東分隊隊員石宗銘、黃立宇、賴政揚火速趕往救援。

救護人員到場後，黃男臉色蒼白失去意識，對疼痛無任何反應，情況危急，救護人員先實施CPR並建立呼吸道，並依電擊器指示實施電擊，隨後將患者抬上救護車。雖車上空間狹小，但救護人員仍持續給氧施作CPR約數分鐘時間，抵達羅東博愛醫院後，才將黃男交由醫護團隊持續救治。

院方診斷發現，黃男體內3條冠狀動脈有兩條出現阻塞，引發急性心肌梗塞，隨即

以心導管手術放置血管內支架與放置主動脈氣球幫浦，並配合低溫療法，經多日搶救，順利將黃男從鬼門關前救回。

博愛醫院加護醫學科主任楊智傑指出，黃男案例凸顯CPR、電擊器及院內急救照護等，各個環節缺一不可；昨黃男已轉入普通病房，他認為是救護人員在現場及救護車上處置得宜，才讓黃男到院後重獲新生，對3名救護人員作法給予讚許。