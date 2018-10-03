台南佈建空污微型感測器 夜間燒雜草開罰1200元

環保局查獲東區虎尾寮重劃區旁夜間露天燃燒雜草，並告發開罰。（環保局提供）

2018-10-03 17:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南環保局為維護空氣品質及預防稻作、枯枝等農業廢棄物露天燃燒行為，今年設置了34處空氣污染物微型感測器監控空氣品質，10月2日晚間，環保接獲民眾通報，在東區虎尾寮重劃區旁的仁德區有露天燃燒雜草，空污感測器也偵測到異常，稽查人員趕抵後，當場發現行為人，立即要求滅火併依違反空氣污染防制法開罰1200元。

環保局空噪科表示，南市東區虎尾寮重劃區最近接獲民眾陳情有不明的燃燒異味，且多在夜間，但稽查人員到達現場常無功而返。據當地居民表示，考量鄰里和睦，曾多次對燃燒行為人進行勸說，但效果有限，加上行為人大多趁著夜晚露天燃燒稻草、枯枝等農業廢棄物，不僅造成空氣中瀰漫濃煙與臭味，甚至煙霧還會進入家中影響日常作息與睡眠，十分困擾。

環保局長林健三表示，為維護空氣品質及預防稻作、枯枝等農業廢棄物露天燃燒行為，今年已在仁德區太乙工業區及東區虎尾寮重劃區設置34處空氣污染物微型感測器監控當地空氣品質。

另外，今年已在各地辦理多場宣導會，加強說明露天燃燒影響及相關法規、罰則，環保局提醒市民朋友，千萬不要貪圖一時方便，或認為夜間可規避稽查，便任意進行露天燃燒。

環保局表示，露天燃燒一經查獲，可處1200元以上10萬元以下罰鍰，市民如有發現露天燃燒也可撥打免費公害陳情專線0800-066666通報查緝。