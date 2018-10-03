去除「德化」威權標籤 伊達邵派出所更名揭牌

日月潭伊達邵派出所完成更名，代表威權與殖民優越的「德化」，正式走入歷史。（記者劉濱銓攝）

2018-10-03 17:28

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭伊達邵地區是邵族重要聚落，惟在國民政府時代，當地卻被稱作「德化社」，寓意「以德化番」，雖然地名早在2000年就改成伊達邵，但當地的德化派出所卻仍沿用舊名，近年在地方與民代的爭取下，終於獲准更名，並在今天完成派出所更名揭牌，令地方相當欣慰。

當地日月村長石春鴻說，「德化」實為歷史包袱，尤其充滿威權與殖民優越，更讓邵族人相當反彈，近年透過民代爭取，以及地方村民開會討論，表決通過派出所更名後，便向公所提出申請，並獲縣府核准，才由警方辦理更名作業，如今盼到派出所更名，總算去除威權的歧視標籤。

邵族縣議員石慶龍則說，過去的地名多由統治者決定，缺乏民主程序，以致名稱容易造成族群間衝突與誤解，有鑑於這樣的歷史過程，他便與地方共同爭取派出所更名，去除不合時宜的名稱，逐步落實轉型正義的理想。

轄管伊達邵派出所的集集警分局表示，地方依照程序申請更名，在縣府核准後，分局便著手辦理相關行政作業，並更換派出所牆面銜牌、機關戳章等，希望在完成更名後，警民關係能更加緊密，彼此守望、維護治安。