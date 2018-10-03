小五生回收素材做成太陽能玩具 抱回創意玩具第1名

2018-10-03 20:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市明道普霖斯頓小學3名五年級學生，利用包括保特瓶等回收素材，自製能彈跳彈珠的「珠珠水樂園」太陽能玩具，獲台中市國民中小學太陽能科學創意玩具競賽第1名，明道普霖斯頓小學也笑擁9連霸王座紀錄。

包括蔡冠瑾、賴妍伶、劉芊榆3人因對太陽能倍感好奇，去年10月起開始組隊挑戰台中市太陽能科學創意玩具競賽，發想創意設計，看到學校曾在第3屆拿到競賽冠軍的彈珠台作品，想到6年來科技已有不少進步，決定以太陽能驅動彈珠滾動的原理，再設計更精緻的彈珠遊戲台。

3名學生發想多時後，仿水上樂園滑水道的概念設計彈珠滾動玩具「珠珠水樂園」參賽，學生利用暑假、課餘時間發想及設計機器，觀看不少影片收集機動設計概念，想到設計旋轉紙斜坡把彈珠由低處帶到高點，再沿利用冰棒棍設計的斜坡逐層滾下來，到最低點時，還會有「彈簧床」讓滾下的彈珠彈進保特瓶內。

有了機械遊戲想法後，學生要把想法落實花了不少功夫，包括如何讓彈珠滾動過程中不卡卡，從坡度、材質均一試再試，彈簧床的材質從氣球換到塑膠手套，終於找到彈性合適的彈跳設備。

為了讓彈珠能準確彈進保特瓶內，擺放的角度又讓學生試了近兩週才找到最佳位置。

過程中一再失敗又重作，3人均說，雖偶爾感到挫敗，3人相互打氣，沒想過放棄，反而更怕之前學長姊累積的連霸紀錄被他們中斷，不敢掉以輕心。

比賽前測試機台，竟還會發生彈滾動過程中卡關的情況，幸好之前失敗經驗累積隨時修正的能力及反應，開賽前10分鐘趕緊修正，比賽順利過關，不但替自己拿下第一名，也讓明道普霖斯頓創造9連霸紀錄，讓學生直呼是「又驚又喜」的經驗。