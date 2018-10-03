踏查南台灣最早客家聚落 《竹田采風錄》發表

竹田鄉公所今天發表《竹田采風錄》，為鄉誌編纂奠下基礎。（記者邱芷柔攝）

2018-10-03 19:46

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣33個鄉鎮市只有17個有鄉誌，先民開疆闢土創建家園的記憶，往往隨著耆老殞落而消逝，竹田鄉公所2014年起找來大仁科大教授陳智瑋，帶領團隊進行田野調查，透過耆老口述與實地訪查與村民們一起尋根，今天正式發表《竹田采風錄》，為鄉誌編纂奠下基礎。

「差點被當詐騙集團！」陳智瑋說，竹田是個低調淳樸的農業鄉，田野調查過程中，曾被當做是在詐騙，所幸鄉親們熱情接待與協助，讓團隊得以爬梳先民移居過程，找回了當時地名與現今的連結。

陳智瑋也提到，踏查期間，其實常有村民在辦喪事，耆老逐漸凋零，讓田野調查更顯急迫，《竹田采風錄》將竹田鄉15個村，依人、文、地、產、景架構編寫，不僅找到了早年傳教士往返高雄與萬金聖母聖殿傳教的中繼站，也發現各村大姓人家綿密的人脈，讓竹田鄉像個大家庭，血親、姻親無所不在。

竹田鄉是客家族群在南台灣移民最早的聚落，舊地名「頓物」訴說著早年龍頸溪的物流營運情形，鄉內「糶糴」等村名也應運而生。清朝康熙年間，客家聚落13大庄、64小庄自主組織民兵形成六堆，竹田鄉位居中堆，是六堆地區的指揮中心，歷史文化背景格外精彩。

竹田鄉長傅民雄說，透過采風錄的編纂，帶動村民尋根，重新重視地方的文化與環境，未來更能將資料深化、廣化進而完成竹田鄉誌，目前公所已出版了《滾動頓物的軌跡─畫說竹田》、《竹田心動力─頓物故事手札》、《竹田鄉采風錄─頓物踏查》等3本書，接下來還會以返鄉青年為主題，出版、介紹地方值得遊覽的好地方，希望透過地方豐富的新、舊故事，累積竹田發展的能量。