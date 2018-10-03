中嘉515億交易案 NCC要求補件說明投資內容

2018-10-03 17:40

〔記者劉力仁／台北報導〕中嘉多媒體集團（MSO）旗下有線系統台出售案，外界質疑公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金直接投資此案，是否違反公益基金設置宗旨？國家通訊傳播委員會（NCC）9月25日召開聽證會，NCC發言人翁柏宗今天表示，買方承諾既有交易金額之外另外增加20到25%的投資金額建設軟硬體，NCC委員希望買方提出更明確資料說明投資內容，再進一步審查。

此一交易案金額高達515億元，馬來西亞商EVERGREEN 及 GOODWILL 以約165億元將安順及博康之普通股股權（77%）轉讓予泓順；安順、安成、博康、博碩之特別股股權（23%） 由盛開投資以約3億元轉讓予泓順。買方團隊並承接中嘉現有貸款等負債。

買方泓順由泓勝100%出資持有，泓勝係由泓策創投100%出資，泓策創投之上層股東包含郭冠群、王美文、弘倉公司（陳榮泉100%持有）、榮盛投資（陳繼業、許書林、余彥良及呂榮吉持有）、泓策投資（郭冠群、黃清苑及林秀玲持有，此3人為達勝集團共同創辦人，達勝集團為台灣本土最大私募基金之一）、璽兆投資與銓陞投資。

其中璽兆投資由泰賀投資及朝隆投資各持有50%股權，銓陞投資亦由泰賀投資及朝隆投資各持有 50%股權，而泰賀投資與朝隆投資則由公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金100%持有。

翁柏宗表示，NCC委員也希望釐清泰賀投資及朝隆投資捐贈給公益基金的時間點以及捐贈人名單，便於委員審查此案參考。

依照NCC數據，中嘉系統在國內有線電視市場占有率21.18％，在5大有線電視集團中，排名第一。國內有線電視交易案牽涉到財團之間有線電視版圖消長、頻道上下架公平性、民眾收視費用、反媒體壟斷等議題，加上交易金額龐大，類似交易都成為業界關注焦點。