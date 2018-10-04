第一次找教練就上手 健身網紅分享教練應該這樣找

許多人都在猶豫健身是否要找教練，但是要如何找到一個好教練呢？（圖片由沒想法。健身房授權提供使用）

2018-10-04 10:13

〔影音新聞／綜合報導〕有許多人為了健康會開始上健身房健身，甚至為了能夠更有效率，也會考慮找健身教練協助。不過健身教練這麼多，很多人雖然想找卻也不知道從何找起，或者該注意什麼要點。沒想法。健身房就利用自己的健身經驗，加上收集各路網友的建議整理成要點，提供一些想找教練但是不知道該怎麼找的人參考。

1.確認教練資歷

教練的資歷跟經驗都影響了教練的價格，如果教練的經歷不怎樣價格卻比其他資歷更深的價格更貴，可能需要考慮一下。

2.健身房距離

作為上課地點的健身房最好找離家裡近一點，畢竟如果太遠，就算教練再好之後要自主訓練時都可能會因為惰性而中途放棄。

3.想好需求

找教練之前最重要的，就是要想清楚自己是想要練出什麼樣的感覺，或者是希望達到什麼效果，按圖索驥才能找到最適合自己的教練。

4.飲食控管

許多健身房教練事實上是並不包含飲食控管的，如果需要教練幫忙控管飲食以達到最佳塑身效果，很有可能需要另外付費。因此在諮詢時，問清楚教練課程是否包含飲食控管非常重要。

5.堂數、頻率、價格

每個教練的設計課程都不一樣，對應到每個人的身體狀況、生活狀況可能有不同的課程設計，因此也需要向教練諮詢清楚上課的堂數以及頻率。另外也應該要事前問清楚如果要出國或者有意外需中斷課程，是會退費還是會另外補課。

6.教練的感覺

在上面的問題都問清楚了之後，最重要的就是要考慮自己是不是喜歡這個教練。畢竟花錢訂課程之後，兩個人就要相處很長一段時間，如果相處不來上課也不會愉快，健身效果可能也並不如預期。

雖然看起來很繁瑣，但既然要花錢了就還是花在刀口上最好，以上幾點都作為找教練的參考，說不定可以少走一些冤枉路。