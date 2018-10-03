苑裡市場「暫定古蹟」引風波 苗縣府一週內專案審議

苑裡市場「暫定古蹟」引風波，縣府將在一週內專案審議。（記者蔡政珉攝）

2018-10-03 17:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮公有市場因9月中清晨火災，導致700平方公尺、84個攤位付之一炬。之後有攤商向苗栗縣政府文觀局申請列為古蹟，文觀局受理開始審議程序後為暫定古蹟，但卻引發縣府與鎮公所之間火氣，文觀局今天表示，將於一週內專案審議。

苗栗縣政府文觀局也指出，現勘委員初步認為，由於市場建物幾遭祝融焚毀，恐怕失去文化資產價值，但結果仍需全體審議委員決議。

文觀局文化資產科與文資審議委員2日前往會勘苑裡市場時，引發衝突。苑裡鎮長杜文卿認為，鎮公所上週五已經完成清運程序，將開始清運工程，但是列為暫定古蹟後，鎮公所受法規限制無法清理，衍發鎮公所槓上縣政府局面。

爭論發生後，苗栗縣政府文觀局今天立刻宣布，將在一週內專案召開臨時審議大會，決議市場是否具有文化資產保存價值。文觀局同時強調，主因是民眾於9月25日申請，依據文化資產保存法規定，受理後即進入審議程序，並將苑裡市場列為暫定古蹟。

文觀局也提及，災後現場遍布火災殘餘物與垃圾，的確需要早日清理。文觀局也表示，考量災後環境衛生與颱風可能影響天候狀況，請市場所有權人苑裡鎮公所先清理非屬磚造與木構造部分。