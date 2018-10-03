抄襲？致敬？客家義民嘉年華視覺被控抄安迪沃荷

普普藝術教父安迪‧沃荷（Andy Warhol）作品「瑪麗蓮夢露」。（圖：陳孋輝提供）

2018-10-03 16:56

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員陳孋輝今天指出，台北客家義民嘉年華主視覺涉嫌抄襲普普藝術教父安迪‧沃荷（Andy Warhol）、野獸派畫家亨利‧馬蒂斯（Henri Matisse）的代表作，義民嘉年華主視覺10月8日至23日將懸掛於台北市政府大門，周邊信義計畫區、台北101人來人往、觀光客絡繹不絕，台北市政府恐鬧國際笑話，還被當凱子削60萬元設計費。

強調向大師致敬 李根在：設計有脈絡可循

設計師李根在激動說，抄襲對設計師來說是很嚴厲指控，他的作品是向大師致敬、都有連結性，例如一張作品設計成紅色嘴唇上有跳舞的人，是以「嘴巴跳舞」概念呈現「還我母語運動」30年，也向馬蒂斯致敬；普普藝術的內涵，也與「還我母語」相通，因此他另一幅九宮格圖樣也向安迪‧沃荷致敬，而「藝術家雜誌」本期也撰文論述脈絡。

李根在認為，抄襲是完全沒有脈絡，拿到別人東西放進自己作品，避免讓人看到素材來源；致敬不是學人家東西，是拿A講B、且有其道理，概念有連結性，他希望民眾透過此討論分寵抄襲、致敬差別。李還說，「我是大學教授，不會笨到抄人家東西」；至於所謂60萬元的設計費，並非由他直接全拿，是威利傳播公司取得標案後，再委託他設計。

與名作神似 陳孋輝：涉抄襲還能稱設計嗎？

但陳孋輝說，客家義民祭主視覺，竟跟普藝術教父安迪‧沃荷（Andy Warhol）作品「瑪麗蓮夢露」十分神似，且這麼巧，都採用不同顏色的九宮格設計；另一個主視覺設計，也十分眼熟，與野獸派代表畫家亨利‧馬蒂斯（Henri Matisse）代表作「舞蹈」相似度逾90％。

陳孋輝說，2016年迄今「台北客家義民嘉年華」得標廠商皆為威利傳播有限公司，決標金額分別為1160萬元、1152萬元、1190萬元，主視覺均由設計師李根操刀，費用分別為57萬8420元、48萬元、60萬元，涉嫌抄襲他人作品還要花費高達60萬元，遑論設計是思考及創作行為，一旦涉嫌抄襲，能稱為設計嗎？毫無道理可言！

2018台北客家義民嘉年華主視覺之一，構圖激似普普藝術教父安迪‧沃荷（Andy Warhol）作品「瑪麗蓮夢露」。（圖：陳孋輝提供）

野獸派畫家亨利‧馬蒂斯（Henri Matisse）的代表作「舞蹈」。（圖：陳孋輝提供）