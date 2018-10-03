南方澳漁港飄滿垃圾 陳金德大嘆：很沒面子

宜蘭南方澳漁港漂滿垃圾，代理縣長陳金德今宣示要提高檢舉獎金，若管理不好，還要「縣府自己罰自己」。（記者張議晨攝）

2018-10-03 17:03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳漁港被拍到港區滿布垃圾的畫面，連日來在網路流傳，引起地方民眾震撼，宜蘭縣代理縣長陳金德感嘆「很沒面子」，強調將加強開罰，並鼓勵民眾檢舉，「若港區垃圾還管理不好，縣政府要自己罰自己！」

日前有網友拍下南方澳漁港布滿垃圾的畫面，有寶特瓶、保麗龍、廢棄漁網、便當盒等，引起網友震撼，質疑「這是南方澳嗎？」

陳金德今感嘆道「難看到顏面盡失，真沒面子」，雖然垃圾一天就清完，但影片仍在網路流傳，每天還是看得到。

南方澳為第1類漁港，是全台三大漁港之一，主管機關為宜蘭縣政府農業處，陳金德直言，若有民眾再丟垃圾入海，不僅由環保局開單告發，還要再罰農業處，等於縣府罰縣府，農業處應編預算，委外清運垃圾，若外包廠商做不夠，則由農業處開罰公司。

陳金德今宣布提高檢舉獎金，他指出，被發現亂丟垃圾且清楚錄下，縣府將依照「廢棄物清理法」開單告發，1張罰單1500元，檢舉人可獲4成罰金，等於檢舉一次就可獲600元。

漁港垃圾清理現由縣府委託蘇澳區漁會處理，垃圾問題浮上檯面後，全漁會幾乎動員清運，但漁會總幹事陳春生無奈說，每日漁會都會派人清除，但垃圾除漁工丟棄外，若逢豪大雨，周邊住宅垃圾也會留入港中，有時早上剛清完，沒多久再來，「清不勝清。」

他表示，漁會將從源頭著手，禁止家戶垃圾丟入港內，也會加強管理與清除，希望減少港內垃圾量。