竹北流浪狗成群出沒 家長憂心通學安全

竹北市有家長送小孩上學途中，遇見7、8隻流浪狗在人行道上狂吠，擔心老幼外出安全。（學生家長提供）

2018-10-03 16:53

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市台科大重劃區周邊工地多，常見流浪狗成群，有家長送小孩上學途中，遇見7、8隻流浪狗在人行道上狂吠，擔心老幼外出安全，希望能將會追人的犬隻集中管理，不要等到咬傷人才捕捉，為時已晚。

新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇表示，由於2017年實施收容所零安樂死措施後，全台各地收容所都面臨收容所爆滿的窘境，因此迫不得已必須實施精準捕捉的措施；但是對於會咬人的犬隻，該所仍會請清潔隊予以捕捉後送該所收容。

防治所希望民眾學習與流浪動物和諧共處。彭正宇提醒，一般流浪犬不會主動攻擊人，如果碰到成群的流浪狗，請不要做出突兀的舉動，如突然蹲下、拔腿狂奔、或突然去觸碰犬隻，自然的走過，一般不會招致攻擊。該所將派員到台科大周邊了解，並評估是否有捕捉的必要。

竹北市斗崙里長鄭建村表示，近1、2個月接獲多名學生家長反映，台科一路、嘉勤南路、中醫大工地、頭前溪河堤附近等處，常有流浪狗成群，不僅狂吠，有的還會追人導致跌倒；家長們送孩子上學時會選擇繞路，但部分學生自己走路上學，由於過去曾發生流浪狗咬傷人的事件，家長擔心萬一犬隻撲向孩子，後果不堪設想，希望將追人的犬隻集中管理，防範未然。

彭正宇表示，依照WHO的計算方式，竹縣流浪犬估計約2300隻，但實際數量可能不只。防治所會結合各公所持續加強控制流浪貓犬的結育工作，今年目標是1800隻，貓犬約各半，明年預期將擴大辦理。

有關申請危險犬隻捕捉，民眾可至各公所網站下載表單或臨櫃申請，填妥申請單，請檢附犬隻造成危險的證據（傷口、影片、連續照片），並配合捕捉人員當場指認特定犬隻，供該所進行捕捉。如有相關問題反應，可撥打防治所電話（03）551-9548#407林先生。

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