全台最高海拔教堂在梨山 地方盼耶穌堂整建成亮點！

梨山耶穌堂位於海拔2011公尺，是全台最高海拔教堂，台中市文化局於2014年公告為歷史建築。（記者歐素美攝）

2018-10-03 17:15

〔記者歐素美／台中報導〕梨山耶穌堂位於海拔2011公尺，是全台最高海拔教堂，台中市文化局於2014年公告為歷史建築，土地雖屬和平區公所，地上物則歸台灣基督長老教會泰雅爾中會，目前教會仍在使用，並委外經營，但遊客前往堂撲空，教堂尖塔也因去年風雨受損出現漏水未修，參山國家風景管理處盼整合相關單位，整建耶穌堂，共同管理維護，以成為梨山觀光亮點。

梨山耶穌堂不僅是全台海拔最高教堂，與前總統蔣中正、蔣美齡夫婦相關的歷史背景，更增添其故事性，參山國家風景管理處為發展梨山觀光，斥資在教堂旁打造許諾台；台中市文化資產處於105年並進行調查研究，初估修復經費高達1200萬元，希望以專案方式申請中央補助。

去年，梨山耶穌堂的尖塔，因風雨毀損，造成漏水，文資處補助9.9萬元供教會進行修復，卻遲未進行；台灣基督長老教會泰雅爾中會董事會董事長徐正義表示，教會正辦理招標中；另耶穌堂位在原住民保留地，面積超過0.5公頃，依規定需向和平區公所繳交租金，教會正辦理土地分割，以免除租金困擾。

耶穌堂目前由教會委外經營至明年2月，但遊客上山卻不一定能入內參觀，就有遊客連去兩次都撲空；業者表示，因下山補貨才不在，民眾前往可先打電話詢問；梨山里長黃元政表示，梨山耶穌堂建築優美，可遠眺雪山山脈，具有發展潛力，希望能與其他景點等結合，以更開放的方式提供遊客參觀，以利梨山地區觀光發展。

參山國家風景管理處副處長廖錫標表示，耶穌堂漏水若不儘快修復恐影響整棟建築，十分可惜，希望能整合原民會等相關單位，進行修復後共同經營維護，讓耶穌堂成為梨山亮點，以利地方觀光。

台灣基督長老教會泰雅爾中會董事會董事長徐正義表示，耶穌堂的產權管理目前屬該董事會所有，教堂的用途在於宗教，但考量地方觀光需求，該會也希望耶穌堂能成為梨山亮點。

梨山耶穌堂尖塔去年受損，至今未修復。（記者歐素美攝）

梨山耶穌堂由教會委外經營，但遊客前往只見大門深鎖，連撲兩空。（記者歐素美攝）