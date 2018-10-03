台中舊城新生博覽會 邀陳昇開唱

2018-10-03 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府為迎接鐵路高架化全線通車，6日起將在中區舉行「舊城新生博覽會」系列活動，有音樂會、綠柳川點燈、光影藝術、民歌演唱、戶外電影、市集等多元形式呈現舊城新貌，知名歌手陳昇27日晚上更將在柳川開唱。

台中鐵路高架化豐原到大慶5座既有車站之外，10月底再添5座全新車站啟用，並分別在松竹、大慶與捷運綠線共站，方便轉乘。

台中市府表示，舊台中火車站前原本的車輛與行人動線，以及公共空間等都相當雜亂，配合鐵路高架化，市府協調國光、台中兩家客運遷至新的轉運中心，並與台鐵合作打造站前廣場，呈現截然不同的嶄新風貌，不論白天夜晚，已成為民眾喜愛的聚集場所。

台中市副市長張光瑤指出，鐵路高架化之後，台中打造全台唯一與百年老車站共存的三代同堂車站，透過綠川、柳川整治，日月湖清淤等讓舊城新生，這次特地舉辦舊城新生博覽會系列活動，讓民眾體會舊城新生對台中發展有多重要。

博覽會首波活動訂6日晚上7點半在舊台中火車站前廣場將舉辦「鐵道•花開」站前廣場音樂會，由四度榮獲傑出演藝團隊的「台灣青年管樂團」、遠赴羅馬奪得合唱雙金的「台中藝術家室內合唱團」，以及長年培育表演藝術種子的「新民高級中學」聯袂演出，重現台中車站的歷史文化。

10月13、14日晚上7點，新聞局舉行「車頭棒電影」活動，《可可夜總會》及《老師，你會不會回來？》兩部精彩電影戶外播映。

10月19日至21日晚上7點至10點30分，文化局在舊台中火車站前廣場的「驛起•花亮」光影藝術節，每天晚上都有結合車站呈現的3D光雕秀、360度球形投影，以及結合花卉元素的互動式投影，讓民眾感受台中百年時光之旅。

此外，過去都在柳川舉行的經發局「川川市集」，今年將首度到綠川舉辦，10月13日下午3點至晚上7點，將有35個攤位在綠川雙十路至成功路段展售文創商品，並有青年創作家帶來水岸音樂會。

另10月19日至28日，都發局在舊台中火車站與綠空鐵道範圍間舉行「啟動綠空1908」系列活動，規劃綠空願景模型及沙盤光雕、市集活動、公共藝術。

10月27日晚上6點30分，民政局在台中公園（雙十路旁）舉行「Listen與民同歌」演唱會，邀請知己二重唱、南方二重唱、邰肇玫、鄭怡、施孝榮等人，演唱膾炙人口的民歌。

水利局另邀集多位藝術家，以經過整治重現風華的綠、柳川為場域，進行環境藝術創作，透過取形、取景、取材於自然，最後也回歸自然的藝術光景作品，呼應花博，也傳達保護河川水資源的重要性，10月27日晚上，光景佈展將點亮舊城區，柳川水岸舉行點燈音樂會，將有歌手陳昇將現場開唱。