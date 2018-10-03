懂醫術也懂藝術！台東醫師近百件作品 今起聯展

台東耳鼻喉科醫師余文儀（左一）親自向來賓解說自己的攝影作品。（記者王秀亭攝）

2018-10-03 16:48

［記者王秀亭／台東報導］平時忙於看診的台東醫師們，即日起在台東縣藝文中心展出醫術之外的超群「藝術」，包括攝影、油畫、數位鉛筆畫等近百件作品，展現醫師們對生活與生命的觀察紀錄。

台東縣醫師公會理事長朱建銘表示，醫師們平日埋首醫療工作，看盡生老病死的生命歷程，常透過旅行或生態人文攝影、藝術創作，記錄生命、紓解工作壓力，為展現醫師們藝術的一面，與台東縣文化處合作，即日起至15日在台東縣藝文中心舉辦台東縣醫師公會會員藝文作品聯展。

這次聯展集結包括朱建銘、何活發、余文儀、吳明宏、劉炎明、林紹昌、江明哲、古和書、李晉峰，王眾舉與其父親王仕、女兒王姵云，及東馬醫師吳明聰夫人吳冠昀等13名醫師及家人。

昨天下午開幕儀式後，吸引不少台東醫界、民眾前往欣賞，以攝影記錄生態人文的骨科醫師吳明宏說，有時生活過於忙碌，透過攝影紓壓，完全投入拍攝有助緩解緊張的氣氛。

東馬神經外科醫師古和書則是展出多幅利用iPad創作的數位鉛筆畫，古和書說，從未學過繪畫，為了記錄下特殊手術，從今年起嘗試以數位鉛筆畫方式繪畫，作品中有手術紀錄，也有人文創作。

朱建銘說，透過聯合展出，鼓勵縣內醫師們工作之餘進行藝術創作，以藝術與各界交流外，讓縣內民眾了解醫者們雙手下的創作與鏡頭下的精彩。

台東馬偕醫院神經外科醫師古和書利用iPad的數位鉛筆畫作畫，記錄特殊手術。（記者王秀亭攝）