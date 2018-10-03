台鐵公司化與調價皆暫緩 吳宏謀：非這1、2年優先項目

台鐵公司化議題再生變，交通部長吳宏謀表示，台鐵現階段還有許多重要事情要做，公司化根本不是台鐵應優先推動項目，至少這1、2年時機尚未成熟。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2018-10-03 16:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵公司化議題再生變，交通部長吳宏謀表示，目前尚還有許多客觀條件未成熟，且台鐵現階段還有許多重要事情要做，公司化根本不是台鐵應優先推動項目；雖然非「停止」公司化研擬，但現在確實不是談公司化洽當時機。他認為，未來台鐵要推動公司化須兩大前提，包含能永續經營及妥善照顧員工權益，這1、2年公司化都不會是優先推動項目；至於二十多年沒調的票價，吳宏謀說，雖很多人認為台鐵須調票價，但若服務品質未提升，調票價社會大眾不會接受，應等未來服務品質提升後，才有討論空間，至少這1、2年時機尚未成熟。

前交通部長賀陳旦今年6月參加鐵路節時曾表示，台鐵公司化條件已更成熟，包含年金制度逐步調整、人力員額補足、車種單一化等，將於今年底前確認台鐵公司化方向。不過不僅台鐵企業工會反對，現任交通部長吳宏謀也認為時機還不成熟，吳宏謀表示，中秋疏運前夕有跟台鐵企工碰面，當時就有告訴他們，台鐵講公司化前應該要先企業化經營，且台鐵現在有許多比公司化更重要的事情，應把精神放在其他方面，包含採購新列車、協助將全國鐵路瓶頸路段雙軌化、電氣化、票務系統等軟硬體設備提升、加強服務品質與效率等；未來若條件成熟，公司化自然可水到渠成。

台鐵票價方面，吳宏謀表示，台鐵有服務許多交通不便地區，很多民眾短距離移動也要靠台鐵，票價方面不會太計較，且未來公司化勢必會跟高鐵、公路有競合關係，而民眾較喜愛的太魯閣號、普悠瑪號因為運量較低，在西部走廊較無法與高鐵競爭，環島路網因有許多瓶頸路段也難跟公路系統競爭，所以現階段專心解決瓶頸較重要，這樣也可以提升台鐵服務品質；否則服務品質未提升到一個程度，社會大眾不會接受台鐵票價調整。

台鐵企業工會理事長張文正表示，曾向吳宏謀表達工會反對公司化的態度，吳宏謀也坦言公司化不是萬靈丹，企業化管理比較重要，並承諾與工會達成共識前不會推公司化，但過去不論誰執政，台鐵公司化永遠是議題，卻從未提出讓員工可以相信的計畫，如公司化後員工何去何從、台鐵發展願景等；他合理懷疑，想要推動公司化，都只是為了台鐵龐大的土地資產。

張文正說，未來若要談公司化，也應該是由交通部直接與工會談，而非讓沒有決定權限的台鐵局來談。