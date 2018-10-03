每隻僅1mm大！他雕出全球最小的「3隻小豬」

陳逢顯在鉛筆尖的米粒上，雕出「3隻小豬」祝福大家新的一年，「豬」事大吉。（陳逢顯提供）

2018-10-03 16:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕2019將是農曆豬年，台灣毫芒雕刻家陳逢顯發揮專長，以童話故事「3隻小豬」為主題，祝福全國民眾「豬事平安、順利如意」過好年，「3隻小豬」的身體不到一粒米大小，民眾必須透過高倍放大鏡才能仔細觀賞，不禁賞嘆作者的精細工藝。

陳逢顯創作的「3隻小豬」尺寸，每隻約1毫米左右並排站在米粒上，米粒下方還寫著「three little pigs三隻小豬台灣陳逢顯」等中英文字樣，陳逢顯說，毫芒雕除了要雕出小豬的體型，還得注意要讓小豬表情生動、活潑可愛，因此難度極高。

他表示，3隻1毫米的小豬，是以樹脂為材質，花費約3個月的工作天完成，雕刻這3隻小豬作品過程中失敗10多次，創作時必須心細、手穩，透過尖銳的針、刀及放大鏡慢慢製作，「否則一個顫抖、一個呼吸等大動作，又可能要滿地找豬寶寶了。」

陳逢顯說，豬在傳統象徵吉祥與福氣，西方的「3隻小豬」童話故事，也告訴我們做任何事秉持認真態度、腳踏實地，努力付出必有收穫，所以在豬年來臨前，他以充滿福氣的「3隻小豬」祝福大家新的一年，「豬」事大吉。

陳逢顯38年來總共雕刻兩百多件不同素材的毫芒雕作品，其中有微小書、昆蟲、砂、米粒、緞帶花、黃金、竹、木、玉石、針線、樹脂、陶瓷、金屬等等系列，而且每件作品都有背景襯托，配合故事背景，讓民眾體會到「一砂一世界、一花一天堂」的真諦。