宜縣重陽敬老 百歲人瑞送8000元禮金

宜蘭縣政府今上午於縣民大廳舉辦「跨世紀風華-107年度重陽敬老」活動，平均年齡80歲的長青園長者日間服務中心學員表演日式舞蹈。（記者林敬倫攝）

2018-10-03 16:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕99重陽節17日即將到來，宜蘭縣今年共有75名百歲人瑞，宜蘭縣政府為表達對長者的尊敬，向每位人瑞頒發8000元禮金、豬腳麵線盒、百歲人瑞專輯及600元聯合勸募禮卷，盼讓人瑞們快樂的度過佳節。

宜蘭縣政府今上午於縣民大廳舉辦「跨世紀風華-107年度重陽敬老」活動，邀請縣內百歲人瑞共同參與，活動由平均年齡80歲的長青園長者日間服務中心學員，表演日式風格的青春舞曲揭開序幕，再安排社會處役男擔綱演出短劇「紅蘋果」，呈現中華文化綿延數千年的「敬老」核心價值。

宜蘭縣代理縣長陳金德、宜蘭市長江聰淵等人也出席活動，向百歲人瑞頒發由縣府致贈的8000元禮金、豬腳麵線盒、百歲人瑞專輯及600元聯合勸募禮卷等禮品，並配合役男短劇演出。

縣府社會處指出，今年重陽節，縣府今年專訪年滿100歲的人瑞，以攝影寫真書的形式捕捉逾百長者的生活寫照，真切傳達大時代裡一步一腳印的人物縮影。

社會處指出，今年縣內75名百歲人瑞，最高齡達107歲，未出席活動的長者，縣府也會進行居家訪視，將禮金與禮品送到長輩們的手中，藉此歡度佳節。

陳金德指出，宜蘭縣好山、好水，才會有許多百歲人瑞，根據近日諾貝爾醫學獎得主的研究，發現未來癌症能夠被有效治療，變成如高血壓般一種慢性病，未來人類的平均壽命可能到120歲，人人都可以「吃百二」，可能要150歲才有資格參與重陽節表揚，因此縣府祝福所有的長者們，快樂健康「吃百五」。