臺中眷村文化節 周末清水登場

2018-10-03 16:23

〔記者張軒哲／台中報導〕為「家的記憶」，邀請原眷戶在鼓號樂隊帶領下從現居眷改大樓熱鬧踩街回到舊眷村，並首次在晚間舉辦復刻60年代舞會。活動並請到原眷家族著復古服飾回眷村巷弄走秀合影，今日舉行宣傳活動，邀請民眾周末體驗眷村文化濃濃的人情味。

今日宣傳活動市府文化局專門委員林敏棋、港區藝術中心主任溫國宏、市議員王立任及顏莉敏、中港高中校長周文松、中社里長王瑜蘭、中市鄉土文化學會會長李耀光、清水小願文化協會總幹事楊培亨及原眷戶應邀出席。

6日上午開幕活動特別回到鄰近眷改大樓，由鼓號樂隊帶領原眷戶踩街回老家，重新體驗過往參與國慶遊行的歡樂與感動。晚間更將首次於眷改大樓廣場舉辦復古風舞會，由2位原眷後代就讀的建國國小學童代表朗誦開場，活動高潮將由面具兄妹樂隊復刻60年代空軍「虎嘯大樂隊」，帶來多首昔日膾炙人口歌曲。

本次活動邀請10個在地社團與學校規劃系列展演活動「經典黃梅調＆臺灣歌仔戲」、「那些年編織、麵食的眷村事」、「畫說眷村好時光」、「憶勺村光」、「麻辣香擀麵樂DIY」、「留下美好的回憶」、「823砲戰60週年~克難英雄年代眷村印象」、「家的記憶–兒時童玩」、「清水眷村老照片回顧展有獎徵答暨眷村意象圖案藍染體驗活動」、「小願文創市集」、「原眷美味市集」。