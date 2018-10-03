廢椰殼變魔術 屏大學生製紙磚奪全國賽亞軍

屏大學生製紙磚奪全國賽亞軍，校長古源光（左一）十分肯定。（記者羅欣貞攝）

2018-10-03 15:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕回收椰殼解決農業廢棄物問題，國立屏東大學應用物理系學生胡竣凱、許雲凱、黃韋瑄，從屏東常見的廢棄椰子殼中抽出椰絲，融入回收紙做成紙磚，承重力提升約3倍，作品獲得2018年全國綠點子創客大賽亞軍，抱回8萬元獎金。

得獎學生平日對奈米材料及薄膜等科技研究有興趣，日前響應屏大校長古源光「大學社會責任」的理念，下鄉到佳冬鄉羌園國小、鹽埔鄉彭厝國小，教導小學生製作環保紙磚，過程面臨紙磚頭容易碎裂的問題，因此激發他們改良現行紙磚做法的動機。

3名同學在系主任、指導教授許華書支持及鼓勵下，參加2018年全國綠點子創客大賽，以「絲絲入扣」椰絲紙磚為主題，受到評審青睞，在近百組參賽隊伍中脫穎而出，榮獲亞軍及8萬元獎金，相當難得。

胡竣凱等人說明，一般常見的紙磚是內置保特瓶一只，再將回收紙類打碎後，混合水與水泥，灌製成長30公分、寬與高各10公分的紙磚，但承載力約40公斤左右，他們發現屏東是椰子主要產地，椰殼是很大宗的農業廢棄物，因此想到用「鋼筋水泥」的概念，將椰殼抽絲之後，一層層鋪到置入保特瓶的紙磚裡面，再淋上碎紙漿及水泥，以椰絲交疊排列的紙磚承載力最高，可達約120公斤。

應用物理系許華書主任表示，椰絲紙磚雖非萬能，但比起一般的紅磚，具有節省材料、輕量等特性，可應用於安全性需求相對比較低的圍籬、庭園造景及隔間牆上，紙磚外層可塗上抗UV的塗料或防水漆，延長紙磚的使用年限，除了椰殼外，未來也可尋找其他適合的農廢加以利用。