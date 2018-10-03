雲林國際偶戲節週六起上場 5外國團隊多元演出

雲林國際偶戲節週六起上場。（記者詹士弘攝）

2018-10-03 15:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕2018雲林國際偶戲節將於週六在雲林虎尾農博生態園區登場，為期一連8天，除了有布袋戲大師黃俊雄帶來雲洲大儒俠的經典戲碼外，還有廖昭堂藝師帶來風靡一時的五爪金鷹，另規劃英國、日本、印尼、馬來西亞及塞爾維亞等5國際偶戲團隊，帶來懸絲偶、皮影戲、布偶、杖頭偶等多元化偶戲演出。

雲林縣長李進勇表示，2018雲林國際偶戲節今年入選文化部「台灣文化節慶升級」競爭型計畫，也是交通部觀光局「台灣國際觀光年曆」重點活動，充分展現「愈在地、愈國際」的地方特色藝文能量。為期8天的演出，共有46個校園植根推廣成果展演、10組國內頂尖布袋戲團角逐第12屆金掌獎殊榮、28場國際偶戲精采匯演。

今年偶戲節節目檔檔精彩細緻，匯聚各掌中大師風采，有布袋戲大師黃俊雄帶來雲洲大儒俠的經典戲碼，楊力洲導演拍攝陳錫煌大師的紀錄片「紅盒子」、廖昭堂藝師的五爪金鷹，文化部扶植團隊廖文和布袋戲團帶的大勇俠系列作品，更有4檔由真雲林閣掌中劇團「兩隻老虎」、雲林五洲小桃園掌中劇團「虎爺娶妻」、昇平五洲園「豬八戒奇遇記」、金宇園掌中劇團「戲藝人生」帶來歷屆金掌優選作品。

偶戲節開幕晚會將於6日晚間7時30分在農博生態園區舉辦，由樂果天真實驗樂團媒合無限人形劇場、霹靂布袋戲八音才子黃文擇之子黃滙峰參演口白說書，以布袋戲「異業結合」形式展演，重溫偶戲時代篇章，呈現嶄新演藝饗宴，揭開國際偶藝盛事序幕。

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國際偶戲節將一連舉辦8天。（記者詹士弘攝）

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布袋戲大師黃俊雄帶來雲洲大儒俠的經典戲碼。（記者詹士弘攝）

國際偶戲節將以布袋戲異業結合形式展演。（記者詹士弘攝）

國際偶戲節將以布袋戲異業結合形式展演。（記者詹士弘攝）

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國際偶戲節中有各種精彩演出。（記者詹士弘攝）