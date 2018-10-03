新北玄天上帝文化祭 五股、三重會師祈福

2018-10-03 15:41

〔記者何玉華／新北報導〕「2018玄天上帝文化祭」將舉行2場次，10日率先在五股揭開序幕，舉辦5天的法會為民眾祈福；19日於三重先嗇宮捷運站3號出口旁空地舉辦孝親燈點、20日擺設以新北市在地食材製作的「天子宴」宴請眾神；21日有來自全台100多間宮廟的300尊玄天上帝神尊，將在三重市區舉辦遶境活動及藝陣大會師，一同為新北市祈福，

新北市政府今（3）日與中華道教玄天上帝弘道協會、新北市道教玄天上帝會，共同召開宣傳記者會；副市長葉惠青表示，玄天上帝是台灣重要的宗教信仰，俗稱「上帝公」、「帝爺公」，民間相信玄天上帝能去惡除煞、斬妖除魔，保佑安居樂業。

中華道教玄天上帝弘道協會總執行長陳佶寬表示，文化祭五股場10日起將在二重疏洪道舉行一連5天的祈福法會，祈求玄天上帝為民眾帶來福氣。現場還有一日法師體驗班，由專業道士教學，傳授民眾真武神算及真武指法，及運用簡單的手勢就可趨吉避凶的指法，並有道士闡釋玄天上帝49籤詩，替民眾解惑。

新北市道教玄天上帝會理事長林春夏說，玄天上帝也代表孝道精神，三重場以「孝」為主題，19日在先嗇宮捷運站3號出口旁空地舉辦孝親燈點儀式，由三重當地里長推選出有孝親事蹟的民眾，以一戶一燈為單位，祈福家中長輩平安健康，也鼓勵年輕人學習玄天上帝的孝道精神、孝順長輩。

另外，20日由先嗇宮神農大帝作東，以「福祿壽大宴」、「鳳凰呈祥」、「金玉滿堂」、「天賜鴻福」、「金鳳獻寶」及「鯉躍龍門」等10道吉祥菜擺設成「天子宴」，食材網羅新北各地品牌農特產，有坪林包種茶、八里文旦柚及萬里三點蟹等。＃