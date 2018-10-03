10分鐘1班！台中花博推「鐵道為主、完全接駁」運輸計畫

2018-10-03 15:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日登場，為方便遊客前往各園區，台中市政府交通局以「鐵道為主、完全接駁」為主軸，協調台鐵花博期間每10分鐘1班車，並在山、海、屯及市區規劃16個接駁站，12條免費接駁專車路線，每日將有300輛接駁車同步行駛，提供至少1700班次服務，坐滿即發車，預計每日疏運量超過7萬人次。

交通局長王義川表示，花博運輸計畫將採「鐵道為主、完全接駁」方式，除火車班次更密集，市府將投入300輛接駁車同步運行，預計每日提供1700班次，初步規劃以大眾運輸、市區、停車場、園區等4類，提供12條接駁路線，最快速連結國道1號、國道3號及台74線，並在山、海、屯及市區共設置16個接駁站。

接駁車路線包含火車站接駁的豐原東站－豐原葫蘆墩公園、沙鹿火車站－后里東站、大甲體育場－外埔園區等3條路線；市區接駁的秋紅谷－后里東站、向上－后里東站、大里運動公園－后里東站、太原停車場－后里東站的4條路線；停車場接駁的外埔停車場－外埔園區、神岡停車場－馬場接駁站、甲保場停車場－豐原葫蘆墩公園、永豐餘停車場－豐原葫蘆墩公園等4條路線，加上園區間的接駁車，總共12條路線。

接駁車每班間隔約10至15分鐘，坐滿即發車，首班車最早為上午8時開車，離園末班車平日最晚為晚上7時45分、假日最晚為9時45分。交通局建議民眾，市區可利用國道1號周邊的向上五權西（台中花市）、秋紅谷、麗寶樂園等搭乘接駁車；屯區可利用台74周邊的太原停車場及大里運動公園站接駁；而海線可利用國道3號周邊的外埔停車場、大甲體育場及沙鹿火車站等站接駁；山城則可利用豐原、后里、神岡、麗寶樂園等站接駁。

此外，交通局也協調公車業者配合花博展期調整行車路線，行經花博園區，可利用92、212、213、215及811路公車至外埔園區站；森林、馬場園區可利用155（含副）、214、及811路等公車；豐原葫蘆墩公園可利用12、63、92、211、212、213、215、218、235及989（含延）路公車至園區。