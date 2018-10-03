康芮持續減弱路徑東修 氣象局：北部、東北部仍有局部大雨或豪雨

康芮颱風今天上午8點減弱為中度颱風後，根據下午2點最新觀測又顯示其強度持續減弱。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-03 15:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預報員林定宜表示，康芮颱風今天上午8點減弱為中度颱風後，根據下午2點最新觀測又顯示其強度持續減弱，近中心最大風速以減弱為每秒45公尺，七級暴風圈半徑250公里。氣象局指出，康芮強度減弱加上路徑持續往東修正，目前尚無發布海上颱風警報計畫，但颱風路徑若有些為擺動，仍不排除有發布可能，週四晚間到週五清晨是康芮影響台灣最劇烈的時候，北部、東北部有局部大雨或豪雨發生機會。

據氣象局最新觀測，康芮颱風目前距離鵝鑾鼻東方890公里，時速16公里，朝西北方向前進，未來路徑將從宮古島東方海面經過並北轉往日韓前進；週四晚間到週五清晨是康芮最接近台灣的時候，受其外圍雲系影響，北部、東北部首當其衝有局部大雨或豪雨發生機會，其他各地為多雲到晴，僅山區繪有局部短暫陣雨。

另，週四、週五高雄以北、東半部、恆春半島、澎湖和金馬地區沿海及空曠地區有9到11級強陣風發生。

康芮颱風預計週五下半天開始遠離台灣，各地雨勢也會逐漸趨緩，週六各地天氣恢復穩定，大致為多雲到晴，僅東半部有局部短暫陣雨、各地山區午後有短暫雷陣雨。

氣象局預估，7日將有一道東北風南下，預計影響到10日，屆時北部、東北部降雨機率提高，也會感到些微涼意，中南部山區則有局部短暫雨發生機會。