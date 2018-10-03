小花海不見只有綠地？ 市民要求「還我花海」

烏日自治公園小花海工程剛開始時，有一整片各種顏色的花。（記者蘇金鳳攝）

2018-10-03 15:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日自治公園小花海已正式開放民眾參觀，讓民眾可自由進入參觀花海，但有民眾發現，小花海雖開放，但卻不如未開放前的好看，整片天使花的花海都不見，只看到一片草，民眾抱怨「怎能叫花海？」、要求「還我花海」。

建設局景觀科科長徐守正表示，因為所種的花是屬於多花性的草花，需要修剪才會長得更多更好看，因此現在民眾所看的是剛修剪的過草花，過一陣子就會長滿花。

台中花博目前正試營運，也設置10大花海，其中一處就是設在烏日自治公園內。建設局在自治公園打造「福鱗花海」的景觀，除了規劃一處種滿天使花，還在公園設有3隻穿山甲的綠雕，其中停車場設一隻，公園內則一大一小的穿山甲，日前停車場的穿山甲還因未維護好，穿綠衣的穿山甲卻因綠葉枯黃轉為咖啡色，建設局要求廠商重新處理，目前已恢復穿綠衣。

今天有民眾發現，自治公園的小花海的圍籬已撤除，建設局表示已於上週開放民眾參觀，但民眾喜孜孜的前往賞花，卻相當失望，因為花海已不見，只看到整天綠草。

一位劉姓市民表示，她住在自治公園附近，自治公園在進行小花海的工程期間，雖然有圍籬圍著，但她仍看到一整片紫色、紅色的小花開著，覺得很漂亮，便一直期待自治公園的小花海能夠開放民眾參觀。今天她前往自治公園散步，發現圍籬已拆，但卻令她相當驚訝，因為一開始所種植的一整片天使花海都不見，只看到一片綠草，「這樣的景色怎能叫小花海」，只能稱綠地吧。

劉姓市民指出，自治公園的小花海一開始綠雕穿山甲發生變色，現在小花海剛開放民眾參觀，又不見花海，她覺得市府應好好維護小花海，不要讓市民一再失望。