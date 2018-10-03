環保署環評大會三審大潭案 民間環評委員集體缺席流會

2018-10-03 15:02

〔記者劉力仁／台北報導〕攸關2025年「非核家園」 願景是否可以如期達成的中油天然氣「第三接收站」興建工程（俗稱大潭藻礁案），今天再開會審查，但民間環評委員集體缺席，會議流會，下週一再審。

此案歷經1年多的環評審查，今年7月環保署初審委員建議大會退件後，中油向環保署申覆，提出「迴避替代修正方案」，將開發面積從37公頃縮減至23公頃，爭取在環評大會翻案；9月12日環評大會第一次審查，當天5位民間環評委員集體退席而流會，9月26日環評大會再審查此案，環保署長李應元罕見地親自主持，中油會中強調已採取最小面積開發，未來也將成立委員會專責當地生態保育；環團仍強調，即使縮小開發面積仍衝擊當地海洋生態，呼籲環評委員駁回此案。

環保署環評大會有21位委員，包括官派7位，學者14位。此案中吳義林、高志明及徐啟銘等3名環評委員，以曾接受中油研究案等為由利益迴避。其餘11位民間環評委員，今天只有李堅明、馬小康2位到場，官派7位到齊（副署長詹順貴請假，環保署派人代理）共9位出席，鄭明修、李克聰、劉希平、王价巨、王文誠、劉益昌、李公哲、李錫堤、劉小如等環評委員缺席。法定出席人數為10位，差一位才能開會。

環保署長李應元苦等不到環評委員出席，無奈宣布流會，他表示，環評大會尊重環評委員意見，他會繼續跟環評委員溝通，下週一再審查。

環保團體則在環保署前召開記者會，強調此案已經不是生態問題，而是政治問題，並要求官方委員迴避審查，如果強行通過此案，將尋求法律救濟。