唐維傑拿到NCAA一級校獎學金 三民家商與有榮焉

唐維傑拿到維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute）全額獎學金。（三民家商提供）

2018-10-03 14:42

［記者黃旭磊／高雄報導］HBL好手唐維傑拿到美國維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute）全額獎學金，全球名額僅1人，母校三民家商師生與有榮焉。

維吉尼亞軍校為NCAA一級（D1）學校，三民家商今天（3日）表示，唐維傑申請獎學金期間，教練開車來回7小時，2度旁觀唐維傑練球，給出全球唯1全額獎學金，相信續留美國會更進步。

唐維傑於2015年代表三民家商打一年HBL，隔年打完U18世界青年籃球賽拿到維吉尼亞州籃球名校藍山中學（Blue Ridge School）獎學金，之後就讀馬里蘭州聖瑪麗瑞肯高中（St. Marys Ryken High School），曾拿到NCAA二級校的農大學（Gannon University）邀請，等到維吉尼亞軍校招手才就讀。

三民家商籃球隊教練謝玉娟說，唐維傑曾就讀七賢國中，讀完高一後，經富邦公司、展逸公司及體育署協助赴美，從語文及高中課程扎實學起，憑藉高雄一三七（義守、三民家商、七賢國中）三級團隊訓練實力，相信能為國爭光。

唐維傑說，達成NCAA一級學校目標，喜歡維吉尼亞軍校球隊、教練及訓練風格。

三民家商籃球隊教練鄭曉嵐表示，唐維傑赴美後戰力受影響，教育是百年樹人工作，欣慰為國培養好人才。