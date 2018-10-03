交大電子電機系合併 整合成「大電機系」來招生

交通大學今宣布，為了落實學院核心的教學變革，108學年的電子系及電資班將停招，並在110學年與電機系整合成「大電機系」。（資料照）

2018-10-03 14:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學今宣布，為了落實學院核心的教學變革，108學年的電子系及電資班將停招，並在110學年與電機系整合成「大電機系」，將可成為全國最大電機系，預計招收241名學生，朝向未來菁英培訓的跨域、創新創業等做中學邁進。

交大電機學院唐震寰院長表示，全球大學競爭激烈，須快速整合規劃、開設未來新興科技課程，例如物聯網、智能機器人及人工智慧等。而全盤規劃新興跨課程，如何適當地納入研究科技項目，應由學院統籌與系所共同執行，讓學院成為課程設計的主體。

因此，交大電機學院決定打破傳統單一分系，朝整合邁進，將電子系、電資班先在108學年停招，並設定110學年與電機系整合成「大電機系」，到時將擁130名專任師資及12名兼任教師，每年招收甲組1班、乙組5班共241名學生。

交大表示，整合後的交大電機甲組，將採英語教學國際學程，並提供出國交換獎學金，「大電機系」也規劃特色領域學程，如人工智慧、機器人、晶片設計、通訊科學、資訊通訊、無線科技、半導體元件、超大型積體電路設計、電力電子、系統控制、生醫工程與多媒體訊號處理等。

交大電機系主任陳科宏表示，電子系長期深耕於晶片設計與半導體製程，若與電機系的軟、硬體整合，未來發展將更為全面，從最小元件到產品整體系統，大電機系都能涵蓋，而未來整合後的12個電機資訊相關學程，可供大一、大二學生探索，專業養成教育的廣度及深度將大幅提昇。