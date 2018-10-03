統領廣場開幕 鄭文燦：讓民眾體驗不一樣的站前商圈

統領廣場熱鬧開幕。（記者周敏鴻攝）

2018-10-03 14:26

〔記者周敏鴻／桃園報導〕整修約1年半的桃園區統領廣場（Tonlin Plaza）9月15日起試營運，業者估計已吸引消費人次超過40萬，桃園市長鄭文燦上午參加開幕典禮，他盛讚統領廣場明亮、大方，充滿日本東京百貨公司的風格，將能帶給民眾不一樣的時尚、美食、休閒等方面體驗。

1995年開幕的統領百貨，去年2月間，業者封館斥資7.5億元整修改裝為統領廣場，標榜有吃、有逛、有娛樂的複合式經營型態，是消費者攜家帶眷共度一日生活的最佳選擇。

試營運期間，嶄新的統領廣場與首度進駐桃園市的知名火鍋店等店家，就吸引許多消費者搶先體驗，今天開幕祭出送餐飲券、電影票等好康，同樣吸引許多消費者前來排隊，鄭文燦與他妻子林俞汝參與開幕活動，他們期許統領廣場能成為桃園火車站前商圈的新指標，也帶動站前商圈的大幅發展。

鄭文燦說，統領百貨是許多桃園市民眾共同的記憶，重新出發後，邀來132個美妝、服裝、休閒商品或餐飲等品牌，以及華納威秀影城、誠品書店進駐，讓民眾有更多逛街選擇。加上統領廣場採透光設計，建築也從原先的白色改為鐵灰色風格，民眾只要走在統領廣場的時尚大道，就能有猶如身處東京百貨公司的氛圍。