斗六推免費市公車 搭乘率成長3成

2018-10-03 13:32

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府自7月1日起開辦斗六市區免費公車，只要憑一卡通、悠遊卡等電子票證，民眾刷卡搭乘雲林縣市區公車一律免費，實施後公車乘客數量成長約3成。

雲林縣府主打「綠能、農業」雙首都，為鼓勵民眾多使用環保低污染的交通運輸，於7月1日推出市區公車免費乘車活動，民眾只要憑一卡通、悠遊卡等電子票證，刷卡搭乘「101」斗六市西環、「102」斗六市北環、「201」高鐵雲林站─雲林科技大學─斗六火車站及「301」高鐵雲林站─北港線等4條市區公車路線，即可免費搭乘。

縣府工務處表示，推行免費公車，除可以提高雲林縣公共運輸佔有率外，也期待可依電子票證刷卡紀錄了解運量，讓縣政府能針對民眾乘車習慣及站點運用度進行分析，作為未來路線調整的依據，提供縣民更為便利交通運輸服務，實施至今已3個月，乘客量成長約3成。

工務處表示，免費公車也搭配型智慧公車站牌，內建置的公車動態資訊系統，智慧站牌可以顯示即時的公車到站資訊，乘車民眾不用傻傻地苦等。

配合「道雲林 安全行」道安週活動，縣府今天特別在斗六後火車站舉辦「公車免費乘」活動，民眾只要在道安週活動期間（10/3-10/5）與奇萌籽公仔、智慧型站牌、免費乘車看板合照，前100名上傳照片至雲林好行─雲林道安宣導FB粉絲團，並通過資格審核者即可獲得宣導品一份。