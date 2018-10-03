藝進校園開抵尖石鄉 掀起小小英雄旋風

新竹縣政府文化局的「藝進校園」活動列車今天開抵尖石鄉文化館，欣賞兒童劇「小蜘蛛大英雄」演出的小朋友們相當開心。（記者蔡孟尚攝）

2018-10-03 13:26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府文化局的「藝進校園」活動列車今天開抵尖石鄉，邀請當地原住民小朋友到尖石鄉文化館欣賞兒童劇「小蜘蛛大英雄」，縣長邱鏡淳也到場和小朋友們同樂，鼓勵他們當「小小英雄」。

新竹縣政府文化局局長張宜真說，今年「藝進校園」活動由蘋果劇團擔綱演出，從從瑞興國小、信勢國小、尖石鄉文化館、上館國小、錦山國小到北埔國小一連演出6場，要讓這些國小學童就近欣賞到幽默又有意義的兒童劇表演。

邱鏡淳說，今天演出的「小蜘蛛大英雄」是蘋果劇團的經典作品－「小蜘蛛大英雄」，除了讓孩子更加認識反霸凌議題外，也期望藉由演員的肢體表達能讓孩子看見自己身上不一樣的光芒，因為每個人都有其特殊之處，自然也必有其迷人之處，大家只有要自信的作自己，人人都可以是「小小英雄」。

新竹縣政府文化局的「藝進校園」活動列車今天開抵尖石鄉文化館，演出兒童劇「小蜘蛛大英雄」。（記者蔡孟尚攝）