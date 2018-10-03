台中市西屯區這條路4日開始施工 交維措施看過來

2018-10-03 13:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市福雅路是西屯區的交通要道之一，但長久使用導致路面損壞龜裂不平整，加上管線挖掘頻繁，嚴重影響道路平整度及耐久性，此次藉由中央前瞻計畫補助將該路段納入路平專案，將於明（四）日開始施工，西屯區公所今天公佈交維改道適意圖，請用路人配合交通管制，維護交通順暢及施工安全。

公所表示，福雅路路平工程是原中市八區公所中唯一獲內政部營建署補助辦理，因福雅路為西屯區交通要道交通流量非常龐大，經長久使用導致路面老舊、下陷、損壞龜裂不平整，加上各管線單位挖掘頻繁、道路孔蓋過多，嚴重影響道路的平整度及耐久性，故藉由此次中央前瞻計畫補助將此路段納入路平專案辦理。

該工程將於本月四日進場施工，預計十月十三日完工，施工起點由中科路至安林路，全長約一點四公里，施工前公所已先行協調各管線單位配合孔蓋下地率達七十%以上，期間倘因天候因素延期將另行告知，完工後路面將更平整好走以保障廣大用路人安全。

區長何國裕表示，此次路平工程除改善老舊路面外，還包含路基改良、L溝改善，重新檢討標誌標線配置並提升標線抗滑係數，將原本45BPN提升至65BPN，加強對汽機車族通行保障，且因福雅路緊鄰未來捷運藍線行經的路線，完工後可有效紓解來往車潮，提升交通便利性提供民眾快速且安全的通行環境。