興大新化林場雨災嚴重 以風倒木完成步道復建

新化林場以風倒的小徑木，修復受災、毀損的步道。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-03 13:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕擁有逾200萬株桃花心木的台南市中興大學新化林場，在年中長達2個半月的連續降雨下，邊坡流失、路基掏空，健行步道損害嚴重，校方就地取材，利用風倒木協助整修，目前復建工程已完成，秋高氣爽，遊客逐漸回流。

場長吳佾鴻表示，當地面積約150公頃，園區主要開放的森林步道有10條，距離從400米到1.7公里，因所在位置不同，景致各有特色，一直是民眾踏青、健行的好去處。

只是今年7至9月，連續降雨，山澗水勢變大，邊坡不斷沖刷，讓林場遭遇比颱風侵襲更嚴重災情，10條步道都有損害；也因為天候不佳，遊客卻步，比起以往同期，人潮銳減3分之2。

由於資源有限，場方利用風倒的小徑木，進行毀損步道的修復，讓踏青民眾走得更安全，也減少鋼筋混凝土修築的痕跡，讓林區看起更天然。

另外，也以溪石鋪設掏空的路基或崎嶇的路面，讓步道更穩固，雨災復建，採自然工法為主，歷經半個月的整修，已大致完成。

目前林場內保育類的黃裳鳳蝶，以及五色鳥都已現蹤，晚上還可見到貓頭鷹、大赤鼯鼠等，生態豐富，而學生實習旅館也提供自家的惠蓀咖啡、鮮乳冰淇淋，並增設直販平台，引進在地百大青農的產品，如火龍果醬、鳳梨乾、蓮藕粉、越光米、桂圓…等，琳瑯滿目。

林場強調，氣候逐漸涼爽，戶外踏青、健行正是時候，園區步道設施也陸續完成復建，值得民眾相偕前來。