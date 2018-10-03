盈海輪七美外海沉沒 30噸油料隨船沉入大海

獅子山共和國籍的雜貨輪盈海輪，船身出現傾斜向我國求援。（澎湖海巡隊提供）

2018-10-03 13:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨日傳出船身傾斜的獅子山共和國雜貨輪盈海輪，9名外籍船員棄船，由澎湖海巡隊及直升機安全救回，今日上午7時30分傳出盈海輪，在七美西南30海浬沉沒，船上15噸重油與15噸輕油隨船沉入大海，目前進行嚴密監控，尚未傳出油汙。

在海上接駁載運20支貨櫃，準備送入高雄港的盈海輪，昨日上午10時通報在七美南方6海浬處，疑因貨櫃綑綁不緊實，造成船身傾斜達15度，並不斷進水，加上外海風浪7至8級，因此船長宣布棄船並向我國求援，由海巡隊警艇及直升機進行海空救援，將船上9人順利救起，並安置在馬公勞工育樂中心。

原本澎湖海巡隊警艇澎湖艦在旁監看，盈海輪今日上午7時30分在七美西南30海浬沉沒，由於船上仍有重油15噸、輕油15噸，都隨船沉入大海，澎湖縣政府環保局立即啟動海洋汙染應變機制，與高雄航港局馬公航務中心保持聯繫，並請海巡就近監管，目前尚未發現油汙外洩情形，但因當地海域水深60-70米，恐將無法進行抽油作業。

由於澎湖屢次發生海難意外，都因船東在台灣或國外，來往聯繫費時，可能造成油汙海洋的危機，因此外界質疑為何不建立標準處理流程，先救人後抽油，高雄航港局馬公航務中心表示，盈海輪高雄籍船東已聯絡抵澎，並雇請2艘1萬匹馬力拖船救援，並未放棄搶救貨輪，所以未啟動相關緊急應變機制。